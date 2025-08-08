Deux usines BMW distinguées par un 'Automotive Lean Production Award'
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 10:02
Ce prix distingue la combinaison réussie de lean management, digitalisation et innovation dans la fabrication d'éléments intérieurs.
Les sites produisent chaque jour plusieurs milliers de tableaux de bord et boîtes à gants pour divers modèles BMW, avec des processus automatisés et des contrôles qualité assistés par IA.
Martin Frensch, Senior Vice President, souligne que 'Lean before Digital est notre principe directeur pour une production efficace et tournée vers l'avenir'.
La remise des prix aura lieu lors du 19e Automotive Lean Production Congress les 25 et 26 novembre 2025 à Poznan, Pologne.
Valeurs associées
|87,100 EUR
|XETRA
|+0,86%
