Deux sociétés de gestion françaises supplémentaires signent les PRI

(NEWSManagers.com) - Deux nouvelles sociétés de gestion françaises ont signé les principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, a constaté NewsManagers. Il s'agit d'Anaxis Asset Management, signataire depuis le 3 août, et d'Inter Invest Capital, signataire depuis le 27 juillet. Le premier gestionnaire est un spécialiste des fonds de dette d'entreprise tandis que le second évolue notamment dans le capital-investissement et l'immobilier et se focalise sur les territoires d'Outre-Mer. Au 7 août 2020, les PRI recensaient 266 signataires français dont 218 sociétés de gestion ou considérées comme tel, 29 investisseurs institutionnels et 19 fournisseurs de services financiers.