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Deux pétroliers explosent après avoir emprunté une voie "minée" au sud du détroit d'Ormuz-TV iranienne
information fournie par Reuters 18/07/2026 à 00:22

Deux pétroliers ont explosé et pris feu après s'être engagés dans une voie "minée" au sud du détroit d'Ormuz, a rapporté samedi la télévision iranienne, citant un communiqué des Gardiens de la révolution iranienne.

(Menna Alaa El-Din; version française Camille Raynaud)

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