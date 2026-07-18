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Deux pétroliers explosent après avoir emprunté une voie "minée" au sud du détroit d'Ormuz-TV iranienne
information fournie par Reuters•18/07/2026 à 00:22
Deux pétroliers ont explosé
et pris feu après s'être engagés dans une voie "minée" au sud du
détroit d'Ormuz, a rapporté samedi la télévision iranienne,
citant un communiqué des Gardiens de la révolution iranienne.
(Menna Alaa El-Din; version française Camille Raynaud)
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