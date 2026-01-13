Deux pétroliers en rade au terminal CPC touchés par des drones mardi, selon des sources

Deux pétroliers en attente de chargement au terminal du Caspian Pipeline Consortium ont été touchés par des drones mardi, selon deux sources.

Le pétrolier Delta Harmony est géré par la société grecque Delta tankers, selon LSEG, et devait charger du pétrole en provenance de Tengizchevroil. Le pétrolier Matilda, également touché par les drones, est géré par la société grecque Thenamaris et devait charger du pétrole en provenance de Karachaganak, ont-elles ajouté.