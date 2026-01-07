 Aller au contenu principal
Deux nouvelles commandes pour le DriX H-9 d'Exail Technologies
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 08:00

Exail Technologies annonce la signature de deux nouveaux contrats pour son drone de surface DriX H-9, "confirmant l'accélération de l'adoption de ses solutions autonomes dans la défense et la sécurité maritime".

Dans la 1ère commande, passée par "la branche innovation d'une marine de premier plan", le DriX H-9 sera équipé pour des missions CUAS (Counter-Unmanned Aerial System), intégrant des capteurs et technologies fournis par un tiers, pour neutraliser des drones aériens.

"Cette adaptation, issue de plateformes terrestres, ouvre la voie à une nouvelle génération de défense maritime, capable de détecter, suivre et contrer les menaces aériennes depuis la mer", souligne le groupe de hautes technologies.

La 2e commande, passée par le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine, constitue la 2e acquisition d'un drone DriX par cet acteur, "témoignant de la réputation grandissante du système dans le domaine de la cartographie des fonds marins".

"Avec 3 commandes du DriX H-9 en quelques mois, Exail démontre la maturité technologique et la pertinence opérationnelle de sa gamme de drones autonomes", affirme la société, pour laquelle "l'année 2026 s'annonce ainsi prometteuse".

