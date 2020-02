Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deux nouveaux cas de coronavirus en France Reuters • 25/02/2020 à 22:06









(Actualisé avec cas potentiels en Corse, § 6-10) PARIS, 25 février (Reuters) - Deux nouveaux de cas de contamination au coronavirus ont été enregistrés en France, a annoncé mardi le directeur général de la santé, Jérôme Salomon. "Nous avons ce soir deux nouveaux cas, nous avons donc 14 cas confirmés: deux personnes hospitalisées, onze guéries et un décédé", a précisé le Pr Salomon lors d'un point de situation sur le Covid-19. Concernant ces nouveaux cas, il s'agit en premier lieu d'une jeune femme chinoise revenue de Chine le 7 février et hospitalisée à Paris et qui a "un tableau très rassurant" - "Elle est négative mais avec des traces de guérison récente (...) Cette personne va très bien", a-t-il précisé. "Le 14e cas vient de nous être signalé (...), il s'agit d'un homme français qui rentre d'un séjour en Lombardie et qui est actuellement hospitalisé en région Auvergne-Rhône-Alpes", a-t-il ajouté. "Son état n'inspire pas d'inquiétude." Le Premier ministre Edouard Philippe réunira mercredi à 16h30 plusieurs ministres et secrétaires d'Etat pour un nouveau point de situation sur le Covid-19, a annoncé Matignon mardi en début de soirée. En Corse, l'Agence régionale de santé a fait état dans la soirée d'un second "patient susceptible d'être atteint par le coronavirus" qui est hospitalisé à Bastia, en Haute-Corse. "Des prélèvements ont été effectués et transmis sur le continent pour analyse", précise l'ARS. La Corse est dans une situation particulière par rapport aux autres régions françaises, puisque ses laboratoires locaux n'ont pas reçu d'agrément du ministère de la Santé et que les tests confirmant ou infirmant une contamination au coronavirus ne peuvent être effectués que sur le continent. L'île est toujours dans l'attente des résultats d'un premier cas possible, un patient ajaccien ayant séjourné en Vénétie, selon une source médicale. L'homme a été hospitalisé à Ajaccio. Des échantillons ont été transmis mardi matin à l'institut Pasteur, à Paris. Les résultats seront connus mercredi matin. (Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André avec Paul Ortoli à Ajaccio)

