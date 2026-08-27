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Deux membres du conseil d'administration de JetBlue démissionnent dans le cadre de l'accord conclu avec Icahn en 2024
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 22:54
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JetBlue Airways JBLU.O a annoncé jeudi que deux membres de son conseil d'administration, Jesse Lynn et Steven Miller, allaient démissionner avec effet immédiat, dans le cadre de l'accord conclu en 2024 entre la compagnie aérienne et l'investisseur activiste Icahn Enterprises.

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