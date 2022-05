Deux hedge funds britanniques enregistrent des fonds en France

(NEWSManagers.com) - Deux sociétés de gestion alternative britanniques ont été autorisées, fin avril, par l’Autorité des marchés financiers, à commercialiser des fonds sur le marché français, a appris NewsManagers. La première, Redhedge Asset Management, spécialisée dans les stratégies relative value sur le segment du crédit et qui est basée entre Milan et Londres, a enregistré son premier fonds pour les investisseurs qualifiés français. La seconde, Parus Finance, a enregistré son fonds opportuniste long-only. Elle disposait déjà un fonds long/short actions, inRIS Parus, enregistré en France depuis 2013 via la Icav irlandaise Ucits de la plateforme de fonds de fonds canadienne Innocap Global Investment Management. Parus Finance a été fondée en 2002 par Fabrice et Edouard Vecchioli.