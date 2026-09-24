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Deux gérants de Lazard AM rejoignent Bramshill
information fournie par Agefi Asset Management 24/09/2026 à 08:15
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Bramshill Investments, société de gestion américaine gérant 8 milliards de dollars, renforce ses capacités sur la dette émergente. La société a recruté Chris Milonopoulos et Sergio Valderrama en tant que gérants de portefeuilles et managing directors. Tous deux arrivent en provenance de Lazard Asset Management et seront basés à New York.

Bramshill a lancé une stratégie de dette émergente en mars 2026 dont les encours sont aujourd’hui à environ 200 millions de dollars.

Chris Milonopoulos se concentrera sur les opportunités d’investissement dans les pays émergents d’Asie, d’Europe centrale et orientale, et du Moyen-Orient. Avant de rejoindre Bramshill, M. Milonopoulos a passé 15 ans chez Lazard Asset Management, où il a occupé les fonctions d’analyste de portefeuille, de directeur puis de responsable du trading au sein de l'équipe Dette des marchés émergents, avant d'être promu responsable mondial du trading obligataire pour l’ensemble de la société.

Sergio Valderrama se concentrera sur les opportunités d’investissement en Amérique latine et en Afrique. Il a passé 16 ans chez Lazard Asset Management, où il a occupé les fonctions de directeur puis de gérant de portefeuille/analyste au sein de l'équipe Dette des marchés émergents, spécialisé dans le crédit souverain et les stratégies de dette souveraine en devises fortes.

L'Agefi

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