Attaques russes : l'Ukraine aura accès aux outils de cybersécurité les plus avancés d'OpenAI, promet l'entreprise américaine

Kiev, le 23 septembre 2026. ( AFP / SERGEI SUPINSKY )

OpenAI affirme avoir déjà fourni un accès à ses modèles d'IA spécialisés dans la sécurité informatique à l'agence de cybersécurité européenne, l'Enisa, ainsi qu'à certains pays, dont la France et l'Allemagne.

Face à la multiplication des attaques russes, OpenAI apporte son aide à l'Ukraine. L'entreprise américaine va donner accès au pays à ses outils d'intelligence artificielle les plus avancés en matière de cybersécurité pour "détecter des vulnérabilités" et les corriger, a-t-elle annoncé mercredi 23 septembre dans un communiqué.

OpenAI intègre ainsi le gouvernement ukrainien à son programme restreint de cybersécurité à l'aide de l'IA, baptisé "Daybreak", pour aider la "cyberdéfense des infrastructures civiles", a expliqué l'entreprise. Cette annonce a été faite en marge de l'Assemblée générale des Nations unies où s'est s'exprimé mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Près de 6.000 incidents cyber enregistrés en 2025 en Ukraine

L'Ukraine fait face à des attaques informatiques persistantes de la Russie auxquelles s'ajoutent des attaques sur les infrastructures du pays, a relevé OpenAI. Près de 6.000 incidents cyber, notamment des attaques sur des systèmes informatiques d'hôpitaux, le secteur énergétique et les télécommunications, ont été enregistrés en 2025 par l'agence spécialisée du gouvernement ukrainien en matière de cybersécurité, a ajouté la start-up.

Le conflit, qui dure depuis quatre ans et demi, connaît une escalade ces derniers mois avec une intensification des frappes contre les infrastructures menées tant par la Russie que par l'Ukraine. OpenAI affirme, par ailleurs, avoir déjà fourni un accès à ses modèles d'IA spécialisés dans la sécurité informatique à l'agence de cybersécurité européenne, l'Enisa, mais aussi à certains pays comme la France, l'Allemagne ou encore la Pologne.