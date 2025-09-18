 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Deux drones ukrainiens attaquent un important site de pétrochimie en Russie-gouverneur
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 11:56

Deux drones ukrainiens ont attaqué le complexe pétrochimique de Gazprom Neftekhim Salavat, l'un des plus grands de Russie, situé dans la région du Bachkortostan, a déclaré jeudi le gouverneur local Radiy Khabirov sur Telegram.

L'Ukraine a intensifié ses attaques de drones contre les infrastructures pétrolières et gazières russes depuis début août dans un contexte de frustrations grandissantes à l'égard des négociations de paix qui, selon Moscou, sont désormais interrompues.

"Nous évaluons l'étendue des dégâts. Nous sommes en train d'éteindre le feu. Tous les services (d'urgence) sont sur place", a déclaré Radiy Khabirov.

L'attaque n'a pas fait de victimes et les équipes de sécurité du site ont tiré sur les drones, a-t-il précisé.

L'Ukraine avait déjà attaqué ce complexe pétrochimique en mai 2024.

Des drones ukrainiens ont également attaqué la semaine dernière une raffinerie de pétrole à Oufa, la capitale régionale du Bachkortostan, située à environ 1.400 kilomètres de la frontière ukrainienne.

EXCLUSIF-La Russie pourrait réduire sa production de pétrole après les attaques de drones-sources

(Reportage de Reuters, version française Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine

