Deux drones ukrainiens attaquent un important site de pétrochimie en Russie-gouverneur

Deux drones ukrainiens ont attaqué le complexe pétrochimique de Gazprom Neftekhim Salavat, l'un des plus grands de Russie, situé dans la région du Bachkortostan, a déclaré jeudi le gouverneur local Radiy Khabirov sur Telegram.
L'Ukraine a intensifié ses attaques de drones contre les infrastructures pétrolières et gazières russes depuis début août dans un contexte de frustrations grandissantes à l'égard des négociations de paix qui, selon Moscou, sont désormais interrompues.
"Nous évaluons l'étendue des dégâts. Nous sommes en train d'éteindre le feu. Tous les services (d'urgence) sont sur place", a déclaré Radiy Khabirov.
L'attaque n'a pas fait de victimes et les équipes de sécurité du site ont tiré sur les drones, a-t-il précisé.
L'Ukraine avait déjà attaqué ce complexe pétrochimique en mai 2024.
Des drones ukrainiens ont également attaqué la semaine dernière une raffinerie de pétrole à Oufa, la capitale régionale du Bachkortostan, située à environ 1.400 kilomètres de la frontière ukrainienne.
VOIR AUSSI:
EXCLUSIF-La Russie pourrait réduire sa production de pétrole après les attaques de drones-sources
(Reportage de Reuters, version française Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer