Stellantis: HSBC reste à Conserver sur le titre
18/09/2025
HSBC estime qu'il est compréhensible que le marché soit impatient de profiter des premiers signes de reprise : l'action Stellantis a chuté de 40 % au cours des 12 derniers mois, contre une baisse moyenne de 2 % pour ses concurrents mondiaux.
'C'est de loin le titre le moins performant du secteur. Une nouvelle direction et de nouveaux produits offrent certes la perspective d'un redressement, mais les données que nous suivons ne montrent qu'une modération des pertes de parts de marché, qui semble en partie due à une politique tarifaire plus agressive' explique l'analyste.
L'analyste souligne que de nouveaux produits sont proposés comme solution, mais selon lui, le portefeuille de Stellantis n'est pas aussi fourni que celui de ses concurrents. D'où sa réticence à adopter une attitude plus positive.
'Nous estimons qu'environ 80 % des 1,5 milliard d'euros de droits de douane auxquels Stellantis sera confrontée en 2025 concernent le Mexique' précise HSBC.
