Deux contrats sous-marins pour TechnipFMC au Brésil

(Zonebourse.com) - TechnipFMC indique avoir remporté deux contrats sous-marins auprès du groupe énergétique brésilien Petrobras pour des conduites flexibles destinées à être utilisées dans plusieurs bassins, des équipements qui seront fabriqués dans son usine brésilienne d'Açu.



La premier contrat, d'une valeur 'substantielle' (soit entre 250 et 500 millions de dollars selon la terminologie du groupe), portera sur la conception, l'ingénierie et la fabrication de colonnes montantes d'injection de gaz flexibles.



'Cette solution de haute technologie maintiendra la pression du réservoir et améliorera l'efficacité de la production grâce à la réinjection de gaz de grande capacité dans les formations pré-salifères du bassin de Santos', explique TechnipFMC.



Le deuxième, d'une valeur 'significative' (soit entre 75 et 250 MUSD), portera sur la conception, l'ingénierie et la fabrication de colonnes montantes et de conduites d'écoulement flexibles pour un déploiement sur des actifs dans le bassin de Campos.





