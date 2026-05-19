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Deux arrivées au conseil d'administration de Lectra
information fournie par Zonebourse 19/05/2026 à 07:26

Lectra annonce que son assemblée générale annuelle a nommé deux nouveaux administrateurs, Christophe Gégout et Fiorangelo Salvatorelli, pour une durée de quatre ans, afin d'accompagner la mise en oeuvre de sa feuille de route stratégique 2026-2028.

Tous deux rejoignent le Comité stratégique et le Comité IA de Lectra, récemment créé, et mettent au service du groupe leurs expertises complémentaires. Christophe Gégout devient également membre du Comité d'audit.

Christophe Gégout est associé fondateur et directeur général de Yotta Capital Partners, acteur de l'investissement dans l'innovation industrielle, depuis décembre 2020. Auparavant, il était directeur des investissements chez Meridiam.

Fiorangelo Salvatorelli est managing director et technology lead chez Alantra EQMC Asset Management, une société spécialisée dans les stratégies d'investissement engagées et à long terme, axées sur les petites et moyennes capitalisations européennes.

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