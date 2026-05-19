information fournie par Reuters • 19/05/2026 à 08:45

ArcelorMittal a cédé pour environ 667 millions de dollars d'actions Vallourec

Logo du groupe sidérurgique ArcelorMittal à Basse-Indre

‌ArcelorMittal a annoncé mardi ​avoir levé 667 millions de dollars américains (573,02 millions ​d'euros) via la cession ​d'environ 23,9 ⁠millions d'actions Vallourec, représentant ‌environ 10,0% du capital social du fabricant ​français ‌de tubes en ⁠acier.

Selon un communiqué du sidérurgiste, le règlement ⁠devrait intervenir ‌aux alentours du ⁠21 mai et ‌le produit ⁠de la vente sera redistribué ⁠aux ‌actionnaires d'ArcelorMittal via le ​programme ‌de rachat d'actions en cours.

ArcelorMittal conservera environ ​17,3% du capital social ⁠de Vallourec et un siège au conseil d'administration, est-il précisé.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin ​Turpin)