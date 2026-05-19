ArcelorMittal a cédé pour environ 667 millions de dollars d'actions Vallourec

Logo du groupe sidérurgique ArcelorMittal à Basse-Indre
ArcelorMittal a annoncé mardi avoir levé 667 millions de dollars américains (573,02 millions d'euros) via la cession d'environ 23,9 millions d'actions Vallourec, représentant environ 10,0% du capital social du fabricant français de tubes en acier.
Selon un communiqué du sidérurgiste, le règlement devrait intervenir aux alentours du 21 mai et le produit de la vente sera redistribué aux actionnaires d'ArcelorMittal via le programme de rachat d'actions en cours.
ArcelorMittal conservera environ 17,3% du capital social de Vallourec et un siège au conseil d'administration, est-il précisé.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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