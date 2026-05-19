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Worldline : acquisition des parts restantes d'Eurobank
information fournie par AOF 19/05/2026 à 08:22

(Zonebourse.com) - Le spécialiste des services de paiements a décidé d'acquérir les 20% de parts restantes d'Eurobank, une banque grecque, dans leur coentreprise Worldline Greece, pour un montant de 72 millions d'euros.

A l'issue de cette opération, financée par la trésorerie disponible, Worldline détiendra 100% de sa filiale grecque. Cet accord soutient les initiatives de simplification décrites dans le plan de transformation North Star 2030 et est conforme à la stratégie de Worldline visant à concentrer ses ressources sur ses principaux marchés de paiement européens.

Le partenariat entre Worldline et Eurobank a généré une croissance et une valeur ajoutée significative pour les commerçants en Grèce. La société entend maintenir son partenariat commercial stratégique solide et durable avec Eurobank, en s'appuyant sur le vaste réseau de la banque comme canal de distribution clé pour ses produits et services de paiement, destinés aux commerçants physiques et en ligne.

Le groupe s'engage également à soutenir le développement du commerce grec, qui figure parmi les marchés les plus dynamiques de Worldline.

Cette transaction a été incluse dans les projections du ratio dette nette/Ebitda du groupe pour 2026, qui devrait être inférieur à 2x à la fin de 2026.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 19/05/2026 à 08:22:00.

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