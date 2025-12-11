Deux approbations pour des maladies rares en Chine pour Sanofi
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 08:42
Premier traitement abaissant le taux d'antithrombine pour le traitement de l'hémophilie, Qfitlia peut offrir une protection constante avec seulement six injections par an, chez les patients pédiatriques âgés de 12 ans et plus, et chez les adultes.
Premier médicament Nanobody, Cablivi cible le purpura thrombotique thrombocytopénique acquis/à médiation immunitaire, trouble rare de la coagulation sanguine potentiellement mortel, chez les adultes et adolescents de 12 ans ou plus pesant au moins 40 kg.
Qfitlia et Cablivi constituent les 4e et 5e approbations de médicaments de Sanofi cette année en Chine, après Tzield pour le diabète de type 1 de stade 2 et Sarclisa pour 2 indications dans le myélome multiple en rechute et nouvellement diagnostiqué.
