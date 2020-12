Deux anciens de NBIM établissent une société de gestion à Paris

(NEWSManagers.com) - Deux anciens employés de Norges Bank Investment Management (NBIM), qui gère le fonds souverain norvégien, sont actuellement en train d'établir une nouvelle société de gestion à Paris, d'après les informations d'Asset News (groupe L'Agefi). Cette nouvelle entreprise a été baptisée Amundsen Investment Management, en référence au célèbre explorateur polaire norvégien Roald Amundsen, notamment connu pour avoir été le premier homme à atteindre le Pôle Sud le 14 décembre 1911.

Selon Asset News, l'ex-responsable des stratégies actions à indice amélioré (head of equity enhanced indexing en anglais) de NBIM Per Einar Ellefsen et l'ex-gérant actions de NBIM Gautier Rousseau sont respectivement président et directeur général d'Amundsen Investment Management.

Amundsen Investment Management a été officiellement enregistré au registre du commerce le 25 novembre 2020. Le dossier d'agrément de la société de gestion est en cours à l'AMF, selon les informations d'Asset News.