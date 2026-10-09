 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deux administrateurs de Sidus Space démissionnent, invoquant des désaccords en matière de gouvernance
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 23:56

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de technologie satellitaire Sidus Space SIDU.O a annoncé vendredi que deux administrateurs avaient démissionné de son conseil d'administration, invoquant des désaccords concernant les pratiques de gouvernance et de gestion.

La société a déclaré ne pas partager les affirmations formulées par ces administrateurs dans leurs lettres de démission. Voici quelques détails:

* Tiffany Norwood et Kelle Wendling ont démissionné du conseil d'administration de Sidus Space avec effet au 6 octobre, selon un document réglementaire.

* Mme Norwood, présidente du comité d'audit et membre du comité de gouvernance d'entreprise et de nomination, a invoqué « un certain nombre de préoccupations et de désaccords », notamment concernant le traitement d'une plainte confidentielle qui lui avait été adressée, ainsi qu'aux autres présidents de comité.

* Mme Wendling, membre des comités d’audit, de rémunération, de gouvernance d’entreprise et de nomination, a déclaré avoir démissionné après avoir examiné des questions liées à la gestion et à la gouvernance de la société.

* Sidus Space a joint les lettres de démission des deux administratrices à ce document réglementaire.

* « J’avais déjà fait part de mes préoccupations concernant ces questions par le biais des procédures appropriées du conseil d’administration et des comités, et ces préoccupations restent sans réponse », a déclaré Mme Wendling dans sa lettre.

* La société a indiqué avoir informé Mme Norwood et Mme Wendling de ces divulgations et leur avoir donné la possibilité de préciser si elles approuvaient sa réponse.

Valeurs associées

SIDUS SPACE RG-A
1,5500 USD NASDAQ -1,90%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
104,42 +0,28%
CAC 40
7 803,33 +0,95%
Or
4 195,82 0,00%
EUR/USD SPOT
1,12017 0,00%
HAFFNER ENERGY
0,768 +15,14%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank