Deux administrateurs de Sidus Space démissionnent, invoquant des désaccords en matière de gouvernance

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La société de technologie satellitaire Sidus Space SIDU.O a annoncé vendredi que deux administrateurs avaient démissionné de son conseil d'administration, invoquant des désaccords concernant les pratiques de gouvernance et de gestion.

La société a déclaré ne pas partager les affirmations formulées par ces administrateurs dans leurs lettres de démission. Voici quelques détails:

* Tiffany Norwood et Kelle Wendling ont démissionné du conseil d'administration de Sidus Space avec effet au 6 octobre, selon un document réglementaire.

* Mme Norwood, présidente du comité d'audit et membre du comité de gouvernance d'entreprise et de nomination, a invoqué « un certain nombre de préoccupations et de désaccords », notamment concernant le traitement d'une plainte confidentielle qui lui avait été adressée, ainsi qu'aux autres présidents de comité.

* Mme Wendling, membre des comités d’audit, de rémunération, de gouvernance d’entreprise et de nomination, a déclaré avoir démissionné après avoir examiné des questions liées à la gestion et à la gouvernance de la société.

* Sidus Space a joint les lettres de démission des deux administratrices à ce document réglementaire.

* « J’avais déjà fait part de mes préoccupations concernant ces questions par le biais des procédures appropriées du conseil d’administration et des comités, et ces préoccupations restent sans réponse », a déclaré Mme Wendling dans sa lettre.

* La société a indiqué avoir informé Mme Norwood et Mme Wendling de ces divulgations et leur avoir donné la possibilité de préciser si elles approuvaient sa réponse.