Deutz investit dans la robotique militaire avec Arx Robotics
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 13:20
D'après Spiegel, les véhicules autonomes à chenilles développés par Arx seront assemblés dans l'usine Deutz d'Ulm, qui fournira également les moteurs. La jeune pousse munichoise collabore déjà avec Daimler Truck.
