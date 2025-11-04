 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 017,65
-1,14%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Deutsche Telekom s'associe à NVIDIA pour un cloud d'IA pour le 1er trimestre 2026
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 12:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'allemand Deutsche Telekom DTEGn.DE a déclaré mardi qu'il lançait un cloud d'IA industrielle avec NVIDIA NVDA.O dans le cadre d'un partenariat d'un milliard d'euros (1,17 milliard de dollars) qui sera mis en service au premier trimestre 2026.

Le cloud fonctionnera à partir d'un centre de données rénové dans la ville de Munich.

(1 dollar = 0,8575 euro)

Valeurs associées

DEUTSCHE TELEKOM
26,390 EUR XETRA -0,98%
NVIDIA
206,8800 USD NASDAQ +2,17%
SAP AG O.N.
225,050 EUR XETRA -1,66%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 04.11.2025 13:57 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Pfizer, Uber, Spotify, Harley Davidson, Apollo, Marriott, Spotify, Marathon Petroleum, AMD) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ... Lire la suite

  • Aryna Sabalenka soulève le trophée de l'U.S. Open
    Tennis-Sabalenka opposée à Kyrgios dans une nouvelle version de la "bataille des sexes"
    information fournie par Reuters 04.11.2025 13:53 

    La numéro un mondiale Aryna Sabalenka affrontera l'Australien Nick Kyrgios à Dubaï le 28 décembre dans une nouvelle version de la "bataille des sexes", ont annoncé mardi les organisateurs. Le match d'exhibition sera une édition moderne de l'affrontement entre l'icône ... Lire la suite

  • Le logo d'Apollo Global Management
    Apollo: Bénéfice au-dessus des attentes au T3, revenus de commissions record
    information fournie par Reuters 04.11.2025 13:50 

    par Isla Binnie Apollo Global Management a dépassé les attentes de Wall Street avec une hausse de 20% de son bénéfice au troisième trimestre mardi, grâce à la gestion d'une masse d'actifs en expansion, à la croissance de l'origination de dettes et à l'augmentation ... Lire la suite

  • Le logo de Thomson Reuters
    Thomson Reuters-CA en hausse au T3, objectifs confirmés
    information fournie par Reuters 04.11.2025 13:48 

    Thomson Reuters a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre, stimulé par des investissements dans l'intelligence artificielle de ses divisions juridiques, fiscales et comptables, tout en confirmant ses objectifs 2025. Pour le trimestre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank