Deutsche Telekom s'associe à NVIDIA pour un cloud d'IA pour le 1er trimestre 2026

L'allemand Deutsche Telekom DTEGn.DE a déclaré mardi qu'il lançait un cloud d'IA industrielle avec NVIDIA NVDA.O dans le cadre d'un partenariat d'un milliard d'euros (1,17 milliard de dollars) qui sera mis en service au premier trimestre 2026.

Le cloud fonctionnera à partir d'un centre de données rénové dans la ville de Munich.

(1 dollar = 0,8575 euro)