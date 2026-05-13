Deutsche Telekom revoit à la hausse ses prévisions pour 2026 grâce aux résultats de T-Mobile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 4 et 6, et de détails sur le marché allemand au paragraphe 5)

Deutsche Telekom DTEGn.DE a relevé mercredi ses prévisions pour l'ensemble de l'année, faisant écho aux prévisions plus optimistes publiées par sa filiale américaine T-Mobile TMUS.O .

L'opérateur de télécommunications basé en Allemagne prévoit que son résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement après contrats de location (EBITDAaL) s'élèvera à environ 47,5 milliards d'euros (55,7 milliards de dollars) en 2026, contre 47,4 milliards d'euros précédemment annoncés. Selon un consensus des analystes fourni par la société , l'EBITDAaL pour l'ensemble de l'année était en moyenne estimé à 46,6 milliards d'euros.

Plus tôt en avril , T-Mobile a revu à la hausse ses prévisions concernant les ajouts nets annuels de comptes postpayés, portés par une forte demande pour les forfaits haut de gamme et les offres groupées. Sur son marché domestique en Allemagne, Deutsche Telekom a enregistré une hausse de 2 % de son chiffre d'affaires en glissement annuel, malgré une baisse de 83 000 lignes fixes dans un contexte de marché toujours morose. L'opérateur basé à Bonn fait l'objet d'une attention accrue alors qu'il évalue une éventuelle transaction impliquant une fusion avec T-Mobile, ce qui constituerait la plus grande fusion publique à ce jour.

(1 $ = 0,8523 euro)