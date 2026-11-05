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Deutsche Telekom revoit à la hausse ses prévisions pour 2026 et prévoit un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 2 milliards d'euros
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 07:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Deutsche Telekom DTEGn.DE a revu à la hausse ses prévisions pour 2026 jeudi, pour la troisième fois en un an, et a annoncé son intention de racheter jusqu’à 2 milliards d’euros (2,25 milliards de dollars) d’actions en 2027.

L’opérateur de télécommunications basé en Allemagne table désormais sur un résultat ajusté avant intérêts, impôts et amortissements après contrats de location (Ebitda AL) d’environ 47,6 milliards d’euros pour l’ensemble de l’année, contre environ 47,5 milliards d’euros précédemment, reflétant des prévisions plus optimistes pour sa filiale américaine T-Mobile

TMUS.O .

L'entreprise a indiqué qu'elle prévoyait de verser un dividende de 1,10 € par action pour 2026, soit une hausse de 10 % par rapport à 2025.

($1 = 0,8880 euro)

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