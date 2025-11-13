Deutsche Telekom revoit à la hausse ses perspectives de bénéfices et son dividende pour l'ensemble de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte UScellular et T-Mobile dans les paragraphes 4-5, le bénéfice net dans le paragraphe 7)

Deutsche Telekom DTEGn.DE a revu à la hausse ses perspectives de bénéfices pour l'ensemble de l'année et a augmenté son dividende jeudi, après avoir publié des résultats pour le troisième trimestre conformes aux attentes du marché.

Le géant allemand des télécommunications a annoncé un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements après location (Ebitda AL) de 11,1 milliards d'euros (13,0 milliards de dollars),largement conforme aux 11,1 milliards d'euros attendus par les analystes lors d'un sondage fourni par l'entreprise.

Le groupe prévoit désormais un bénéfice de base d'environ 45,3 milliards d'euros pour l'année et un flux de trésorerie disponible après les contrats de location d'environ 20,1 milliards d'euros. Il prévoyait auparavant 45 milliards d'euros et plus de 20 milliards d'euros, respectivement.

Telekom a déclaré que ses nouvelles prévisions étaient en grande partie dues aux tendances positives aux États-Unis et à la consolidation d'UScellular, qu'il a acheté pour 4,4 milliards de dollars au début du mois d'août.

T-mobile TMUS.O , sa filiale cotée à New York, a déclaré en septembre qu'elle s'attendait à une augmentation de 400 millions de dollars des revenus des services au troisième trimestre grâce à cette opération.

Deutsche Telekom a désormais pour objectif d'augmenter son dividende de 90 cents à 1 euro par action et prévoit des rachats d'actions à hauteur de 2 milliards d'euros pour 2026.

Le bénéfice net trimestriel de l'entreprise a toutefois chuté de 17,9 % en glissement annuel pour atteindre 2,43 milliards d'euros. Au cours des neuf premiers mois de 2025, DT a licencié 4,4 % de ses employés sur son marché domestique, l'Allemagne.

(1 $ = 0,8575 euros)