Deutsche Telekom recule alors que les rumeurs de fusion avec T-Mobile refont surface

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juin - ** L'action Deutsche Telekom DTEGn.DE a chuté de 7,9% après que le quotidien allemand Handelsblatt a rapporté que le directeur général Tim Höttges travaillait activement sur des projets visant à fusionner le groupe avec T-Mobile TMUS.O

** Les analystes ont remis en question la création de valeur d’une telle opération, faisant également valoir que les investisseurs américains pourraient se montrer réticents à s’exposer à une activité européenne dont la croissance est plus lente

** Citant des sources internes, le Handelsblatt indique que M. Höttges poursuit ce rapprochement en réponse à l’introduction en bourse de SpaceX et aux projets de sa filiale Starlink visant à lancer des services mobiles aux États-Unis pour ses clients

** Le titre atteint son plus bas niveau depuis août 2024

** T-Mobile recule de plus de 6%