Deutsche Telekom: l'accord de sponsoring avec le Bayern prolongé jusqu'en 2032
information fournie par Cercle Finance 25/08/2025 à 12:17
Les termes financiers n'ont pas été dévoilés, mais certains médias spécialisés indiquent que Deutsche Telekom pourrait verser jusqu'à 65 millions d'euros par an pour continuer de faire figurer son logo sur le maillot du club de football bavarois.
Dans un communiqué, Deutsche Telekom indique que ce partenariat réunit la marque allemande la plus valorisée et le club de football allemand le plus performant.
L'opérateur de téléphonie mobile fait valoir que sa marque 'T' culmine désormais le niveau le plus élevé de son histoire en 30 ans en devenant le première marque mondiale dans les télécommunications et la marque d'entreprise la mieux valorisée d'Europe, avec une valeur estimée à 85,3 milliards de dollars.
De son côté, le FC Bayern Munich s'impose comme la marque de club de football la plus puissante et la plus valorisée en Allemagne, pour figurer parmi les six premières au niveau mondial selon Brand Finance.
Deutsche Telekom rappelle qu'il est le partenaire du Bayern depuis plus de 23 ans.
Valeurs associées
|31,260 EUR
|XETRA
|-0,54%
