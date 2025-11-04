Deutsche Telekom et Nvidia lancent un nuage d'IA d'une valeur de 1,2 milliard de dollars pour les clients industriels

par Marleen Kaesebier, Maria Rugamer et Leo Marchandon

Deutsche Telekom DTEGn.DE et Nvidia

NVDA.O lancent un cloud d'IA pour les applications industrielles dans le cadre d'un partenariat d'un milliard d'euros (1,2 milliard de dollars) qui devrait être mis en service au premier trimestre 2026, a déclaré le groupe allemand mardi.

Le cloud fonctionnera à partir d'un centre de données rénové de Munich abritant jusqu'à 10 000 unités de traitement graphique Nvidia Blackwell (GPUs), SAP SAPG.DE fournissant la pile logicielle pour le cloud, a déclaré Deutsche Telekom.

Les entreprises pourront réserver la puissance de calcul dont elles ont besoin pour développer des applications industrielles d'IA, a déclaré Tim Hoettges, directeur général de Deutsche Telekom, lors d'une conférence de presse. Le cloud servira également les services publics et les secteurs de la défense, a-t-il ajouté. "Nous avons embarqué plus de 100 entreprises... (et) des investissements à hauteur de 750 milliards (euros) ont été promis", a déclaré le ministre allemand de la Transformation numérique, Karsten Wilderberger, qui a également participé à la conférence, faisant référence à l'initiative "Made for Germany" du gouvernement visant à stimuler la croissance dans le pays. "Si nous apprenons que l'industrie, les services publics utilisent cette infrastructure, Deutsche Telekom est prêt à doubler ces investissements", a ajouté Tim Hoettges.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que le géant de l'intelligence artificielle était également prêt à investir davantage dans le pays.

Deutsche Telekom a déclaré que le nuage serait utilisé pour développer des robots alimentés par l'IA afin d'automatiser les usines et de former de grands modèles linguistiques.

Agile Robots, une entreprise allemande dont les robots sont déjà utilisés pour construire le centre de données de Munich, fait partie des premiers utilisateurs du service, a déclaré son directeur général Zhaopeng Chen lors de la conférence. Un autre utilisateur précoce, le fabricant allemand de drones Quantum Systems, a déclaré aux journalistes qu'il utiliserait le nuage pour développer des drones aériens et maritimes à des fins de surveillance et militaires.

(1 dollar = 0,8575 euro)