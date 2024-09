Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Deutsche Telekom: en recul sur une dégradation d'analyste information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 14:00









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Francfort, Deutsche Telekom recule de près de 2%, pénalisé par des propos d'Oddo BHF qui a dégradé son opinion de 'surperformance' à 'neutre', le cours ayant atteint son objectif rehaussé de 25,5 à 27 euros.



'T-Mobile US a annoncé un retour actionnarial toujours bon mais plus modeste qu'espéré, ce qui pourrait aboutir à ce que Deutsche Telekom annonce aussi lors du CMD d'octobre de retourner moins que les attentes qui se sont formées ces derniers mois', prévient l'analyste.





Valeurs associées DEUTSCHE TELEKOM 26,02 EUR XETRA -1,70%