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Deutsche Telekom en hausse après la publication des résultats de T-Mobile et l'annonce d'une suspension du projet de fusion
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 10:22

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action Deutsche Telekom DTEGn.DE affiche une hausse d'environ 2,7%

** Un trader local fait référence à un article de Bloomberg News indiquant que la société a mis un frein à ses projets de fusion avec sa filiale américaine T-Mobile TMUS.O en raison de l'opposition de son comité d'entreprise, même si elle pourrait présenter une offre à une date ultérieure

** Ce trader souligne également que T-Mobile a annoncé mercredi une croissance de sa base de clients et un bénéfice par action supérieurs aux prévisions

** Le titre est en tête de l’indice DAX, qui regroupe les valeurs phares allemandes .GDAXI

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