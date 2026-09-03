Deutsche Telekom en hausse après des informations selon lesquelles Elliott aurait renforcé sa participation et s'opposerait à l'accord avec T-Mobile US

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** L'action Deutsche Telekom DTEGn.DE progresse de 1,9% en début de séance à Francfort, après qu'une source a indiqué que l'investisseur activiste Elliott Investment Management avait pris une participation dans l'opérateur de télécommunications allemand

** Bloomberg News, qui a été le premier à relayer l’information, a indiqué qu’Elliott exhorte Deutsche Telekom à abandonner un projet de fusion avec T-Mobile US TMUS.O et à envisager d’autres moyens de dégager de la valeur, tels que des rachats d’actions à plus grande échelle

** "C'est une bonne nouvelle, car l'actionnaire activiste fait pression pour que la priorité soit donnée aux rendements sur capital et pour que soit abandonnée l'idée d'une fusion complexe et impopulaire", déclare un trader local

** Reuters n’a pas pu déterminer la taille exacte de la participation d’Elliott

** Deutsche Telekom, en baisse d’environ 7% depuis l’annonce des discussions de fusion en avril, arrive en tête de l’indice des valeurs phares allemandes, le DAX .GDAXI , en début de séance à Francfort