Deutsche Telekom dépasse ses prévisions de bénéfices de base et s'intéresse aux fonds de l'UE pour les centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le marché intérieur allemand montre des signes de reprise

L'IA et l'informatique dématérialisée souveraine à l'honneur

Le directeur général critique le manque de détails sur le financement annoncé des centres de données de l'UE

(Refonte avec les citations des dirigeants dans les paragraphes 4-7) par Emanuele Berro et Danny Callaghan

Deutsche Telekom DTEGn.DE a dépassé les attentes en matière de bénéfice de base du quatrième trimestre jeudi, aidé par une légère reprise sur son marché intérieur et une solide performance de son unité américaine T-Mobile TMUS.O , mais a émis des perspectives mitigées pour 2026.

Le groupe allemand de télécommunications intensifie ses efforts en matière d'IA et a lancé l'une des plus grandes usines d'IA d'Europe en partenariat avec Nvidia NVDA.O . Il est également en pourparlers avec le distributeur non coté Schwarz pour soumettre une offre conjointe pour des milliards d'euros de financement de l'UE pour construire des gigafactories d'IA.

Ferri Abolhassan, directeur de sa branche de services T-Systems, a déclaré lors d'une conférence de presse que Deutsche Telekom se considère comme le premier fournisseur européen de services de cloud privé et souverain, et vise à augmenter son chiffre d'affaires T Cloud Public de 20 % en 2026.

Mais le directeur général Timotheus Hoettges a critiqué le manque de clarté sur le financement prévu par l'UE: "Nous attendions un appel d'offres de Bruxelles depuis longtemps, et maintenant, apparemment, il a été reporté au mois de mai, alors j'espère que les choses s'accélèrent et que les politiciens agissent".

Il a ajouté qu'il était "de plus en plus difficile" pour l'Allemagne de combiner les ressources de manière à garantir un niveau minimum d'utilisation pour les centres de données, et qu'il n'y avait eu "aucune réaction réelle" de la part du gouvernement face aux prix élevés de l'énergie sur le marché intérieur.

"Deutsche Telekom n'a pas besoin d'une gigafactory, c'est l'Allemagne qui en a besoin", a-t-il ajouté. "Et si les politiciens ne fournissent pas un cadre pour cela, alors nous n'investirons pas dans ce type de projet."

Le gouvernement allemand n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

L'opérateur de télécommunications basé à Bonn a annoncé un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements après location (Ebitda AL) du quatrième trimestre de 10,8 milliards d'euros (12,8 milliards de dollars), supérieur au consensus des analystes fourni par l'entreprise de 10,7 milliards d'euros.

Le groupe a estimé un bénéfice de base meilleur que prévu de 47,4 milliards d'euros pour 2026, mais le flux de trésorerie disponible après les contrats de location de 19,8 milliards d'euros était légèrement inférieur au consensus des analystes.

Ses actions étaient en baisse de 0,3% à 1355 GMT.

(1 $ = 0,8462 euros)