Deutsche Telekom bondit après ses trimestriels et des rachats d'actions

Deutsche Telekom bondit de 6,9% à 29,3 EUR à Francfort, dans le sillage d'une publication de résultats en progression au titre du trimestre écoulé, ainsi que d'un relèvement de l'un de ses principaux objectifs annuels et d'une forte augmentation de son enveloppe consacrée aux rachats d'actions.

Au titre du 2e trimestre 2026, l'opérateur allemand dévoile un résultat net ajusté en hausse de 11,1% à 2,8 MdsEUR, un free cash-flow AL en hausse de 3,1% à 5,0 MdsEUR et un EBITDA AL ajusté en hausse de 7,3% en données organiques, à 11,8 MdsEUR.

Ce dernier ressort ainsi supérieur de 1% au consensus, selon Oddo BHF, qui réaffirme d'ailleurs son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 33 EUR sur le titre, pointant une décote de valorisation avec un ratio P/E de 10x, contre une moyenne sectorielle de 14x.

Le chiffre d'affaires s'est accru de 3,3% en données organiques, à 29,9 MdsEUR, ressortant en ligne avec l'estimation moyenne des analystes, dont une progression de 3,7% pour le segment Allemagne, qui a bénéficié de la Coupe du monde de football.

Pour 2026, Deutsche Telekom vise désormais un free cash-flow AL aux alentours de 20 MdsEUR, contre une estimation précédente de plus de 19,8 MdsEUR, mais laisse inchangés ses objectifs d'un BPA ajusté d'environ 2,20 EUR et d'un EBITDA AL ajusté de l'ordre de 47,5 MdsEUR.

A cette occasion, le groupe annonce aussi augmenter son programme actuel de rachats d'actions pour 2026 de 3 MdsEUR supplémentaires d'ici à la fin de l'année. Cette décision a été approuvée par le conseil d'administration ce 6 août.

Venant s'ajouter au programme de rachats d'actions déjà en cours depuis le début de 2026, d'un montant pouvant atteindre 2 MdsEUR (dont environ 1,2 MdEUR ont déjà été réalisés), ces rachats pourraient désormais atteindre jusqu'à 5 MdsEUR d'ici à la fin de l'année.