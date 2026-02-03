Deutsche Börse s'associe à Bitpanda pour le trading de crypto-actifs
Cette collaboration associe les services d'actifs numériques de Bitpanda à 3DX, la plateforme de trading de crypto-actifs de 360T régulée par MiCAR, afin d'accompagner les clients institutionnels à la recherche de solutions conformes et évolutives pour accéder aux actifs numériques.
"Cette intégration est conçue pour réduire les charges opérationnelles et accélérer le délai de mise sur le marché pour les institutions financières souhaitant renforcer leurs capacités en matière d'actifs numériques", explique le groupe de Bourse allemand.
Deutsche Börse et Bitpanda étudient également d'autres axes de coopération, notamment en matière de connectivité, de flux de trading et d'infrastructure, en adéquation avec l'évolution des exigences réglementaires et du marché.
