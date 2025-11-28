Deutsche Börse confirme des discussions pour acquérir Allfunds
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 08:17
La proposition actuellement en discussion implique une contrepartie de 8,80 euros par action Allfunds, dont 4,30 euros en numéraire et 4,30 euros en nouvelles actions Deutsche Börse, plus un dividende autorisé pour l'exercice 2025 de 0,20 euro.
De plus, les actionnaires d'Allfunds auraient droit à des dividendes en numéraire, prorata à la date de clôture, allant jusqu'à 0,20 euro par action pour l'exercice 2026 et 0,10 euro par action par trimestre au cours de l'exercice 2027.
Il ne peut y avoir aucune certitude qu'une transaction aura lieu, ni quant à ses termes ou à son calendrier. Toute transaction serait soumise à des approbations réglementaires. Une nouvelle annonce sera faite lorsque cela sera approprié.
En nette hausse durant la plus grande partie de la séance jeudi à Francfort, l'action Deutsche Börse a vu ses gains se tasser après cette annonce intervenue environ une heure avant la clôture, pour finir la séance sur un gain de l'ordre de 1,8%.
Valeurs associées
|227,600 EUR
|XETRA
|+0,93%
A lire aussi
-
Compatible Otan et prêt fin 2027 : l'Italien Leonardo présente son "dôme de fer" européen, Michelangelo
Le dome Michelangelo est un logiciel qui doit permettre la connexion des équipements différents de plusieurs pays pour travailler en coordination à l'échelle du continent. Alors que l'Europe cherche à se doter d'un système de défense pour faire face à la menace ... Lire la suite
-
Bertha est angoissée à l'idée que son petit-fils soit expulsé des Etats-Unis car elle survit grâce à l'argent qu'il lui envoie. Eliseo a laissé derrière lui son passé de tueur à gages et aide désormais à réhabiliter des membres de gangs dans une église. Leurs vies ... Lire la suite
-
(Actualisé avec ArcelorMittal et Forvia) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite
-
Le bilan du feu qui a ravagé un complexe résidentiel de Hong Kong s'est alourdi vendredi avec au moins 128 morts dénombrés, et risque encore de s'aggraver, des dizaines de personnes étant toujours portées disparues deux jours après le pire incendie qu'ait connu ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer