Deutsche Bank: un bénéfice avant impôts de 2,3 MdsE au T3

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a annoncé aujourd'hui un bénéfice avant impôts de 2,3 milliards d'euros pour le troisième trimestre 2024, en hausse de 31 % par rapport à l'année précédente.



Hors libération du litige Postbank, le bénéfice avant impôts s'est élevé à 1,8 milliard d'euros, en hausse de 6 %, par rapport au bénéfice avant impôts de 1,7 milliard d'euros au troisième trimestre 2023.



Le bénéfice après impôts s'est élevé à 1,7 milliard d'euros, en hausse de 39 % par rapport à l'année précédente, ou à 1,3 milliard d'euros hors libération du litige Postbank, en hausse de 8 %, par rapport au bénéfice après impôts de 1,2 milliard d'euros du trimestre de l'année précédente.



Pour les neuf premiers mois de 2024, le bénéfice avant impôts s'est établi à 4,7 milliards d'euros, en baisse de 5 % par rapport à l'année précédente, ou à 5,6 milliards d'euros, en hausse de 13 %, hors impact du litige Postbank sur neuf mois d'environ 900 millions d'euros.



' Nos résultats des neuf premiers mois soulignent la solidité opérationnelle de Deutsche Bank ', a souligné James von Moltke, directeur financier. 'Cela nous donne confiance dans le fait d'atteindre nos objectifs de chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros pour l'année 2024. Notre dynamique continue de revenus, nos économies de coûts, notre solidité financière et la modération des provisions pour crédit nous mettent sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs pour 2025. '





