Deutsche Bank: titre en hausse, un broker relève sa cible

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank gagne plus de 5% à Paris, notamment porté par une analyse de UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 20 à 23 euros, soit un potentiel de hausse estimé à 20% pour le titre, qu'il juge 'trop bon marché pour être ignoré après la vague de ventes'.



Dans le résumé de sa note, le broker considère comme 'excessive' la chute de l'action de la banque allemande sur le marché, 'à la lumière des opportunités de croissance à moyen/long terme et de la dynamique du chiffre d'affaires à court terme'.





Valeurs associées DEUTSCHE BANK 20,3150 EUR XETRA +5,23%