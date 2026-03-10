Deutsche Bank salue les perspectives de STMicro dans l'IA
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 09:38
La banque allemande précise que, lors d'une conférence organisée hier après-midi, ST a conforté l'idée qu'il pourrait dépasser largement les 500 MUSD de revenus dans l'IA cloud en 2026, avec une augmentation bien au-dessus de 1 MdUSD en 2027.
"Ceci est soutenu par un récent gros contrat remporté avec AWS (plusieurs MdsUSD sur 5 ans) ainsi que par d'autres projets en préparation qui sont proches d'être signés avec des clients", ajoute l'intermédiaire.
Selon Deutsche Bank, cette activité pourrait contribuer significativement à la croissance de STMicro en 2027, à environ 4-8% au niveau du groupe, ce qui se compare à environ 7-10% pour son concurrent Infineon.
"Bien que la prévision "bien au-dessus de 1 MdUSD" de ST laisse une marge de progression, nous voyons aussi les 2,5 MdsUSD d'Infineon comme quelque peu conservateurs avec un potentiel de hausse vers 3 MdsUSD", ajoute le broker.
