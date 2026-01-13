 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deutsche Bank renforce son partenariat mondial avec PayPal
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 14:31

L'extension de cet accord stratégique vise à optimiser les flux de paiements et la résilience opérationnelle de PayPal sur les marchés américain, européen et de la zone Asie-Pacifique.

Deutsche Bank et PayPal franchissent une nouvelle étape dans leur collaboration décennale en signant un mandat mondial élargi. Aux Etats-Unis, l'institution financière allemande intensifiera la gestion des règlements pour les commerçants, les versements ainsi que les solutions de retrait et de collecte.

Ce soutien s'étend également à l'Europe et à la région Asie-Pacifique, où la banque déploiera son expertise en gestion de trésorerie et en solutions pour les marchands. En s'appuyant sur les volumes considérables déjà traités par Deutsche Bank, cet accord permet à PayPal de diversifier sa plateforme tout en renforçant sa capacité de croissance.

"Cette expansion permet d'ajouter plus de résilience et de diversification à notre plateforme", a indiqué en substance Kausik Rajgopal, vice-président exécutif en charge de la stratégie et des partenariats chez PayPal. Pour Deutsche Bank, ce projet illustre un engagement commun envers l'innovation et l'excellence opérationnelle dans le secteur des paiements internationaux.

En ce début d'après-midi, Deutsche Bank progresse de 0,2% à Francfort tandis que PayPal recule de 0,1% en préouverture à New York.

Valeurs associées

DEUTSCHE BANK
33,880 EUR XETRA +0,39%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank