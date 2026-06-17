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Deutsche Bank remonte sa cible sur Euronext, qui s'allie à BNY
information fournie par Zonebourse 17/06/2026 à 09:33

Euronext reste à peu près stable ( 0,2% à 148,8 EUR) à Paris, alors que Deutsche Bank réitère sa recommandation d'achat sur le titre, qu'elle confirme d'ailleurs comme son premier choix parmi les Bourses européennes, avec des prévisions de BPA plus élevées et un objectif de cours relevé de 170 à 180 EUR.

"Nous pensons qu'Euronext est stratégiquement positionné pour tirer parti des vents favorables cycliques actuels, tant en trading qu'en post-trading , tout en générant simultanément une croissance structurelle à travers les investissements en cours", affirme la banque allemande.

De plus, DB anticipe une accélération de l'expansion des marges d'EBITDA à mesure que les investissements atteignent leur pic et que le groupe commence à réaliser des gains d'efficacité grâce à l'intégration de l'IA.

De plus, le groupe de Bourses paneuropéen est le moins exposé aux risques industriels tels que la disruption de l'IA et des futures perpétuels, selon l'établissement financier allemand.

Avec des hausses de consensus de résultats anticipées, DB pense qu'une nouvelle revalorisation par rapport au multiple actuel de 14,8 fois le BPA attendu pour 2027, un ratio PEG inférieur à 1 fois et un multiple EV/EBITDA 2027 de 11 fois est justifiée.

Un accord de collaboration stratégique avec BNY

Par ailleurs, Euronext fait part ce matin d'un accord avec BNY, marque de Bank of New York Mellon, pour une collaboration stratégique visant à renforcer les capacités de gestion des garanties d'Euronext Clearing dans toutes les catégories d'actifs, notamment pour le cleared repo .

En tirant parti de l'infrastructure de garanties de classe mondiale de BNY et de son pool de liquidité de 7,8 MdsUSD, cette collaboration renforce les capacités de gestion des garanties d'Euronext Clearing, permettant aux membres de gérer plus efficacement leurs activités compensées.

Cette initiative représente une étape clé dans l'expansion de l'offre paneuropéenne de compensation de titres d'Euronext, "soutenant ses clients avec des solutions de garantie plus efficaces, flexibles et évolutives, alors que la demande de titres compensés continue de croître à travers l'Europe".

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