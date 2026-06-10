Deutsche Bank relève son conseil sur easyJet, le titre sans réaction

(Zonebourse.com) - L'analyste est a relevé sa note sur la compagnie britannique, passant de "alléger" à "conserver", tandis que objectif de cours est rehaussé de 340 à 540 pence. Ce changement n'a visiblement que très peu d'impact sur le titre qui grapille péniblement 0,2%, à 481 pence.
Selon Deutsche Bank, l'intérêt du fonds d'investissement Castlelake pour easyJet doit être pris au sérieux compte tenu de son expertise dans l'investissement et le leasing aéronautique. En 2023, Castlelake avait en effet déjà mené une opération sur SAS, avec l'acquisition d'actifs aéronautiques sous pression cyclique. Après les avoir optimisé, le fonds s'était retiré du dossier.
Par ailleurs, Castlelake entretient déjà une relation commerciale avec la compagnie, via la location de quatre A320neo, et détient une participation de 2,14% au capital.
Deutsche Bank estime toutefois que d'autres partenaires seraient probablement nécessaires dans le cadre d'une éventuelle opération afin de respecter les règles européennes de propriété et de contrôle. En effet, la présence d'un partenaire basé dans l'Union européenne permettrait à Castlelake de répondre aux exigences réglementaires en matière d'actionnariat des compagnies aériennes, qui imposent un contrôle majoritaire par des entités européennes, y compris pour les transporteurs britanniques depuis le Brexit.
La semaine dernière, le nom de Mediterranean Shipping Company (MSC) avait été évoqué par la presse italienne, tout comme celui d'Air France-KLM. Lundi, en marge de la conférence IATA de Rio, le CEO d'Air France-KLM avait assuré qu'il accepterait de décrocher son téléphone si Castlelake l'appelait pour discuter d'une proposition.
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