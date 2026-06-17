Deutsche Bank réduit sa cible sur Antin, le titre recule

Antin Infrastructure Partners cède 1% à 9,4 EUR, sur fond de propos de Deutsche Bank, qui réaffirme sa recommandation "conserver" sur le titre du gestionnaire de fonds d'investissement dédiés aux entreprises d'infrastructures, mais avec un objectif de cours abaissé de 12 à 11,50 EUR.

"Antin reste bien positionné dans un marché des infrastructures structurellement attractif, mais la dynamique à court terme continue de se détériorer", estime la banque allemande, qui pointe un manque d'activité de sortie et un rythme de déploiement relativement plus lent du flagship fund V .

"Bien que Mid Cap II devrait apporter un certain soutien en 2026, l'activité globale de collecte de fonds devrait rester modérée, Next Gen II ne contribuant probablement qu'à partir de 2027", ajoute Deutsche Bank.

L'établissement prévoit aussi des frais de gestion globalement stables en 2026-2027 par rapport à 2025 et un redressement seulement marginal des primes de surperformance, "ce qui ne suffira pas à compenser la croissance des coûts, entraînant une baisse de l'EBITDA en 2026-2027".