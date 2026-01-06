Deutsche Bank place Digital Realty et Equinix en position "achat"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier - ** La société de courtage Deutsche Bank initie la couverture de Digital Realty DLR.N avec 'achat' et un PT de 180 $; également d'Equinix EQIX.O avec 'achat' et un PT de 915 $

** La société de courtage reste optimiste sur DLR et EQIX, bénéficiant de l'expansion continue de l'économie numérique et de la demande d'infrastructures numériques induite par l'IA

** DLR est son meilleur choix, soutenu par de forts vents contraires liés à l'IA, avec des renouvellements de baux et un solide pipeline de capacité, ce qui devrait conduire à des rendements durables à deux chiffres

** Deutsche Bank estime qu'EQIX est une valeur sûre, associant des fondamentaux positifs à une valorisation "attrayante" et à un rapport risque/rendement favorable à l'horizon 2026

** Une fois que l'adoption de l'IA augmentera et atteindra le stade de l'inférence, ce que nous prévoyons en 2027 et au-delà, nous prévoyons une augmentation plus importante de la demande d'installations de colocation de détail - Deutsche Bank

** DLR a baissé de 12,8 % l'année dernière, tandis qu'EQIX a baissé de 18,7 %