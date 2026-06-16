Deutsche Bank passe à l'achat sur GEA Group, l'action monte

(Zonebourse.com) - GEA Group prend 3,4% à 58 EUR en début de séance à Francfort, profitant d'un relèvement de recommandation chez Deutsche Bank de "conserver" à "achat", avec un objectif de cours porté de 64 EUR à 70 EUR, la banque constatant désormais "un décalage plus marquant entre les fondamentaux résilients du groupe et la valorisation actuelle".
DB se dit plus confiante quant aux "perspectives d'une amélioration de la dynamique des revenus, d'une expansion soutenue des marges et d'une exécution continue de MISSION 30, soutenues par une évolution favorable du mix vers des revenus de services et numériques à marge plus élevée, ainsi que par des économies supplémentaires et une allocation disciplinée du capital".
Dans ce contexte, l'établissement allemand a augmenté ses prévisions de BPA pour le groupe technologique et industriel de 4 à 6% sur la période 2026-2028. "Parallèlement, l'exposition défensive de GEA en termes de marchés finaux, sa faible concentration de clients et la dynamique vigoureuse des commandes et du carnet continuent de soutenir la résilience des résultats", poursuit-il.
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