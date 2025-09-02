 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Deutsche Bank nomme Lisa McGeough à la tête de la région Amériques
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 16:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Deutsche Bank DBKGn.DE a annoncé mardi qu'elle avait nommé Lisa McGeough à la tête de la région Amériques, une importante source de revenus pour la plus grande banque allemande.

Elle a récemment quitté un poste similaire chez HSBC .

Le poste s'est libéré à la suite du départ de Stefan Simon en mai.

Elle rendra compte à Fabrizio Campelli, membre du conseil d'administration, lorsqu'elle prendra ses fonctions au début de l'année 2026, a indiqué Deutsche.

