Deutsche Bank n'est plus à l'achat sur Partners Group, le titre recule

Partners Group recule de 1,4% à 720 CHF à Zurich, sur fond d'une dégradation de recommandation chez Deutsche Bank, de "acheter" à "conserver", avec un objectif de cours abaissé de 840 à 785 CHF, la banque allemande pointant une remontée de plus de 10% de l'action depuis son creux de juin 2026.

Si elle reconnaît que le point d'activité du 1er semestre 2026 a apporté davantage de clarté, notamment sur la collecte de fonds et la qualité du portefeuille, Deutsche Bank estime que la croissance des actifs sous gestion et du BPA risque d'être à la traîne par rapport à celle des pairs européens à moyen terme.

"Cependant, la combinaison d'une levée de fonds résiliente, de la qualité des franchises et d'un rendement du dividende durable de 6 à 7% en CHF nous laisse à l'aise avec une position neutre plutôt que négative sur le dossier", tempère la banque allemande dans sa note sur le gestionnaire suisse de placements.