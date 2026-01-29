 Aller au contenu principal
Deutsche Bank-Le bénéfice annuel dépasse le record de 2007
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 13:10

PHOTO DE FICHIER : Illustration du logo de la Deutsche Bank

par Tom Sims et Matthias Inverardi

Deutsche Bank a fait état jeudi ‍de son plus important bénéfice annuel depuis 2007 après un quatrième trimestre meilleur que prévu, au lendemain d'une ‌perquisition policière dans ses locaux dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent.

La plus grande banque ​allemande a enregistré un bénéfice net attribuable aux actionnaires ⁠de 6,12 milliards d'euros en 2025, avec la bonne tenue de sa banque d'investissement ⁠internationale, au-dessus des ‍2,7 milliards d'euros enregistrés un an plus ⁠tôt et alors que les analystes tablaient sur près de 6 milliards d'euros.

Ce bénéfice, le plus important depuis ​2007, et le sixième exercice consécutif dans le vert, est une étape importante pour la banque après une ⁠décennie difficile marquée par des pertes importantes ​et les craintes des régulateurs quant à sa ​stabilité.

Ces résultats ​interviennent alors que Deutsche Bank achève son plan triennal, ​dans le cadre duquel ⁠le groupe s'était engagé à atteindre un objectif de rendement des capitaux propres tangibles supérieur à 10%.

La banque s'efforce désormais d'atteindre un nouvel objectif de 13% pour 2028, ‌que les analystes jugent difficile à atteindre.

"Cela nous donne les bases les plus solides possibles pour la prochaine phase de notre stratégie", a déclaré Christian Sewing, président du directoire de Deutsche Bank.

(version française Augustin Turpin, édité ‌par Blandine Hénault)

