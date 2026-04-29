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Deutsche Bank en recul malgré un bénéfice record au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 09:50

Deutsche Bank recule de 3% en début de séance à Francfort, après la publication de ses résultats du 1er trimestre 2026, pourtant marqués par un bénéfice après impôts accru de 8% pour atteindre un record pour cette période de l'année de 2,2 MdsEUR.

Le groupe bancaire allemand a accru de 7% son bénéfice avant impôts, à 3,0 MdsEUR, aidé par des charges hors intérêts en baisse de 2% à 5,1 MdsEUR, ses investissements ayant été largement financés par des gains d'efficacité opérationnelle.

Soutenue par une forte activité client, Deutsche Bank a vu ses revenus augmenter de 2% à 8,7 MdsEUR, "portés par des secteurs de croissance ciblés". Ses actifs sous gestion (AUM) ont atteint 1 800 MdsEUR, incluant des flux nets de 22 MEUR.

"Nous pensons que les investisseurs devront digérer un manque aux attentes de capital de 28 points de base et une charge CRE sur la ligne de crédit avant de mieux apprécier les caractéristiques sous-jacentes", pointe néanmoins Jefferies.

Outre le bénéfice trimestriel record, le broker salue pour sa part le ROTE (retour sur fonds propres tangibles) proche, ou supérieur à 13% dans les 4 activités du groupe, ainsi que le ratio de solvabilité CET1 de 13,8%, conforme à sa fourchette cible de 13-14%.

S'il note aussi "des données macroéconomiques allemandes plus faibles ces derniers temps", Jefferies pense que les investisseurs disposent d'une certaine marge de sécurité au vu de la valorisation de Deutsche Bank, sur lequel il reste à "conserver".

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