Deutsche Bank: coopération 'stratégique' avec l'allemand DWS information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 12:31









(CercleFinance.com) - Deutsche Bank annonce lancer une coopération stratégique avec DWS, une société allemande de gestion d'actifs, visant à développer l'origination et les opportunités d'investissement en crédit privé pour les clients de DWS dans l'ensemble du secteur du crédit privé.



Dans le cadre de cette coopération, DWS bénéficiera d'un accès privilégié à certaines opportunités de financement adossé à des actifs, de prêts directs et d'autres actifs de crédit privé générés par Deutsche Bank.



Cette coopération stratégique réunit le leadership de Deutsche Bank en matière d'accès au marché des titres à revenu fixe avec l'expertise et l'héritage d'investissement de la plateforme Alternatives de DWS, qui représente 110 milliards d'euros d'actifs (au 31 décembre 2024).







