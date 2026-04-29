Deutsche Bank-Bénéfice supérieur aux attentes au T1 malgré le coût du risque

Deutsche Bank DBKGn.DE a fait état mercredi d'un bénéfice supérieur aux attentes au premier trimestre, malgré une hausse des provisions pour risques de crédit et des effets de change défavorables.

La banque a également revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour la banque d'investissement en 2026, s'attendant désormais à une hausse plus importante qu'une simple légère augmentation.

Deutsche Bank, première banque allemande, a enregistré un bénéfice net, part du groupe, de 1,9 milliard d'euros au cours du trimestre, contre 1,8 milliard un an plus tôt. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 1,76 milliard d'euros.

Sur le trimestre, le groupe a enregistré des provisions pour pertes sur créances de 519 millions d'euros, contre 471 millions il y a un an. Les analystes attendaient des provisions de 447 millions d'euros.

Deutsche Bank a indiqué que ces provisions incluent une majoration "reflétant les incertitudes macroéconomiques".

(Rédigé par Tom Sims et Joern Poltz, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)