Deutsche Bank: bénéfice net en hausse malgré des recettes stagnantes dans la banque d'investissement

( AFP / BEN STANSALL )

Le groupe bancaire allemand Deutsche Bank a publié mercredi un bénéfice net part du groupe de 1,9 milliard d'euros pour le premier trimestre, en hausse de 8% sur un an, tandis que ses recettes dans la banque d'investissemnt ont stagné.

Tous les segments d'activité ont permis de dégager un "bénéfice trimestriel record" de 2,2 milliards d'euros, y compris intérêts minoritaires et rémunération d'obligations hybrides, a souligné le président du directoire, Christian Sewing, dans un communiqué.

Les analystes sondés par Facstet anticipaient un résultat d'1,85 milliard d'euros.

Malgré la baisse des taux d’intérêt, qui pèse traditionnellement sur les marges bancaires, Deutsche Bank a vu ses revenus progresser au premier trimestre.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 2% sur un an, pour atteindre 8,67 milliards d’euros, porté par la gestion d'actifs et la banque de détail.

En revanche, les recettes ont stagné dans la banque d'investissement, jadis activité phare de l'établissement. Elles ont reculé d'1% dans les produits de taux et de devise, ce qui a pu être compensé par des gains dans les activités de conseils et opérations sur les marchés de capitaux.

Les recettes ont également reculé de 3% dans la banque des entreprises, dans un environnement économique jugé difficile.

Dans le même temps, la maîtrise des coûts s'est confirmée, avec un coefficient d'exploitation global de 59%, en baisse de deux points de pourcentage sur un an.

Le rendement des fonds propres tangibles ressort à 12,7% sur le trimestre, au‑dessus de l'objectif annuel de plus de 10%, et après avoir atteint 10,3% sur l'année 2025.

Les objectifs financiers annuels ont été confirmés tant côté recettes que rentabilité.

A fin mars, "nous avons préservé la solidité de notre base de capital et réaffirmé notre volonté d’augmenter encore les distributions à nos actionnaires", a résumé Christian Sewing dans le communiqué.